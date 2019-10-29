В Самаре возле дорог установили ящики с песком для борьбы с гололедицей

СЕГОДНЯ 16:41 2019-10-29T16:41:17+03:00

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В Самаре коммунальщики усиленно готовятся к предстоящему снегу и гололедице. Для этого они несколько раз перепроверили всю технику, а также выставили ящики с песком. Последние должны помочь автомобилистам преодолеть скользкие участки дорог.

- Первый снегопад не должен быть неожиданностью для профильных городских служб. Поставлена задача – все пескоразбрасывающие машины должны находиться в рамках дежурного ожидания. Нужно сделать все, чтобы коммунальщики и службы благоустройства сработали оперативно, - отметил первый вице-мэр Самары на совещании в администрации Владимир Василенко.

По данным городской мэрии, на этой неделе сотрудники МП «Благоустройство» установили возле дорог 45 ящиков с песчано-соляной смесью. Найти их можно возле остановок, мостов и путепроводов с крутыми подъемами и спусками. Автомобилисты смогут взять песок из этих ящиков и обработать проблемный участок дороги вручную. Наполняться ящики будут раз в две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU