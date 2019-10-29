Стала известна судьба пропавшего в свой день рождения 12-летнего школьника из Чапаевска

СЕГОДНЯ 16:53 2019-10-29T16:55:19+03:00

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В Чапаевске благополучно завершились поиски 12-летнего Данилы Б., который пропал в минувшую субботу, 26 октября. В тот выходной мальчик отмечал свой день рождения, но внезапно ушел от друзей и перестал выходить на связь с родственниками. Ребенка искали несколько дней. В поисках принимали участие полицейские, волонтеры ДПСО «Лиза Алерт» и обычные жители региона. Во вторник, 29 октября, стало известно, что мальчик нашелся.

- Сейчас с мальчиком и его родителями работают сотрудники полиции. В отношении ребенка никаких противоправных действий не совершалось, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Почему школьник внезапно ушел из дома и несколько дней не выходил на связь, пока не ясно. К слову, где именно нашли ребенка, полицейские не уточняют.

ИСТОЧНИК KP.RU