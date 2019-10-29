2019-10-29T17:36:27+03:00
Общество

Могут захотеть алкоголь и быть опасны: в Тольятти прокуратура запретила подросткам посещать концерт LITTLE BIG

В надзорном ведомстве считают, что лицам до 18 лет композиции группы слушать нельзя
Михаил ГОРЮНОВ
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Концерт пройдет 4 декабряКонцерт пройдет 4 декабряФото: соцсети
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Сотрудники прокуратуры Автозаводского района Тольятти проверили, как организаторы концерта популярной группы "LITTLE BIG", который пройдет 4 декабря на "Лада Арене", соблюдают закон. В частности, их интересовал вопрос по подросткам. Дело в том, что им репертуар коллектива не очень подходит.

- Установлено, что большинство музыкальных композиций группы содержат нецензурную брань, отдельные призывы, способные вызвать у детей желание совершить действия, представляющие угрозу жизни и здоровью как своему, так и окружающих, употребить алкоголь и иные запрещенные вещества, - рассказали "КП-Самара" в надзорном ведомстве.

Правоохранители также отметили, что вопреки требования ФЗ, на концерт был установлено возрастное ограничение 16+. Районная прокуратура объявила организатору предостережение о том, что ребятам, не достигшим 18-летнего возраста, на мероприятие попадать нежелательно. Сейчас на афишах концерта установлено именно ограничение 18+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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