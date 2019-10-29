2019-10-29T18:36:30+03:00
Происшествия

В Самаре иномарка протаранила остановку на Советской Армии, очевидцы сделали фото

К счастью, обошлось без пострадавших
Михаил ГОРЮНОВ
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Очевидцы сделали фото с места ДТПОчевидцы сделали фото с места ДТПФото: соцсети
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ДТП сегодня ближе к вечеру, во вторник 29 октября, произошло в областной столице. На улице Советской Армии "Фольксваген" врезался в остановку общественного транспорта.

- ДТП произошло около "Планового". Легковушка врезалась в остановку. Подробности пока неизвестны, - рассказывают очевидцы в паблике "ДТП 163 Самара".

Полицейские отмечают, что, к счастью, обошлось без пострадавших. Причина произошедшего уточняется - не исключено, что водитель не справился с управлением. Сейчас по факту аварии проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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