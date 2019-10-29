В Тольятти полиция ищет двух мужчин и двух женщин, укравших парфюм из магазина

СЕГОДНЯ 19:56 2019-10-29T19:59:31+03:00

Всех, кто знает подозреваемых, просят обращаться в полицию Фото: принтскрин видео.

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26 октября в торговом центре на Автозаводском шоссе, 6г в Тольятти произошла кража. Четверо неизвестных открыто похитили парфюмерную продукцию.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело. Произведен осмотр магазина и изъяты видео с камер наблюдения, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Благодаря кадрам с видеозаписей удалось получить приметы каждого из участников квартета.

1 - женщина, на вид 20-25 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения, волосы темные до плеч. Была одета в черную дутую куртку с капюшоном, на капюшоне три белые полосы, под курткой черная футболка с рисунком, синие джинсы, обувь с белой подошвой и светло-серым верхом на шнурках. В руках сумка черного цвета.

2 - мужчина, на вид 20-25 лет, рост 175-180см., среднего телосложения, волосы короткие русые, носит очки, на висках и подбородке щетина. Был одет в черную куртку с капюшоном, темно-синие штаны, красные кроссовки. В руках сумка черного цвета.

3 - женщина, на вид 20-25 лет, рост 168-170см., среднего телосложения, волосы темные русые, ниже плеч. Была одета в спортивный костюм черного цвета, на рукавах и штанах - три белых полосы, кроссовки белого цвета.

4 - мужчина, на вид 20-25 лет, рост 175-180 см., среднего телосложения, волосы короткие светло-русые. Был одет в черную куртку, черную футболку с рисунком, черные спортивные штаны с тремя белыми полосами по бокам, черные кроссовки.

Полицейские просят всех, кто знает воришек, а также был свидетелем случившегося, обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам в Тольятти: 8(8482) 93-48-84; 8(9179) 72-86-19, 020(102). Конфиденциальность гарантируется

Кража в супермаркете в Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU