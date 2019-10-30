2019-10-30T08:25:16+03:00
Общество

Стихийную свалку с более чем 30-летним «стажем» в селе Рождествено пообещали убрать до конца 2019 года

Регоператор вывез оттуда уже свыше 2 тысяч тонн мусора
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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Регоператор продолжает бороться с несанкционированной свалкой в селе Рождествено, которая существовала там с 80-х годов, но основательная ее уборка началась только в апреле 2019 года. На данный момент сотрудники компании «ЭкоСтройРесурс» вывезли из села уже более 2 тысяч тонн мусора. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

- Мы начали вывоз мусора, когда стала доступна переправа через Волгу. Спецтехника совершила более 250 рейсов. Работы ведутся еженедельно. У нас стоит задача ликвидировать свалку до конца 2019 года, - рассказал ведущий специалист отдела транспортирования регоператора Юрий Люкшин.

Также в селе Рождествено ведутся и другие работы по улучшению его экологической обстановки. Там установили 43 контейнерные площадки и 102 современных пластиковых контейнера. Мусор вывозят регулярно: крупногабаритный — еженедельно, твердые коммунальные отходы — ежедневно. Все это отправляют на полигон в село Преображенка.

Как отмечают в облправительстве, с начала года регоператор убрал уже 507 незаконных свалок мусора. Полностью очистить регион от них планируется до 2023 года.

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Решать судьбу несанкционированной свалки будет комиссия, в которую войдут представители минлесхоза и управления Росприроднадзора (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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