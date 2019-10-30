В Самарской области безработный уголовник обокрал церковь

СЕГОДНЯ 08:51 2019-10-30T08:51:28+03:00

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В Самарской области полицейские по горячим следам задержали разбойника, который покусился на святое - церковь в Елховском районе. В один из вечеров преступник разбил камнем стекло, проник в здание и похитил оттуда серебряные цепочки и продукты.

- Полицейские осмотрели место преступления и опросили свидетелей, после чего предположили, что к случившемуся может быть причастен мужчина без постоянного места жительства. Задержали злоумышленника недалеко от церкви, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Подозреваемым оказался 32-летний местный житель, который официально нигде не работает и ранее не раз был судим за совершение имущественных преступлений. Стражи порядка нашли при нем часть похищенного. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU