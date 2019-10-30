2019-10-30T09:16:54+03:00
Общество

Фонду защиты прав дольщиков Самарской области получит более 800 млн рублей

Такую сумму выделят из регионального бюджета по инициативе губернатора
Анастасия ФИЛАТОВА
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Деньги направят на достройку проблемных долевокДеньги направят на достройку проблемных долевокФото: Алексей БУЛАТОВ
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Фонд защиты прав дольщиков, который был создан в Самарской области в этом году, получит большой имущественный взнос. Изначально на него планировалось направить 58,5 млн рублей, но по инициативе губернатора Дмитрия Азарова размер субсидии решили увеличить в 15 раз.

Теперь имущественный взнос в Фонд защиты дольщиков составит 854,5 млн рублей. Соответствующие поправки были внесены в проект бюджета области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Во вторник, 30 октября, эти корректировки были рассмотрены на заседании Самарской губернской думы. Депутаты поддержали поправки и одобрили их.

Отметим, что все эти деньги пойдут на завершение строительства проблемных домов. К слову, ранее стало известно, что Самарская область вошла в число приоритетных по удовлетворению прав обманутых дольщиков. Губернии пообещали оказать финансовую помощь из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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