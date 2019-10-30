В Самарской области росгвардейцы помогли потерявшемуся участнику ВОВ вернуться домой
Недавно сотрудники Росгвардии, патрулируя ночью улицы Сызрани, заметили на одной из них пожилого мужчину. Он еле шел прямо по проезжей части. Как выяснилось, пенсионер потерялся и не помнит, как вернуться домой.
- Сотрудники вневедомственной охраны увидели пожилого мужчину на проспекте 50 лет Октября. Они предложили ему свою помощь. Пенсионер рассказал, что не помнит, как его зовут и где он живет, а потом достал из кармана куртки листок, где были написаны все его данные, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.
Как оказалось, перед стражами порядка стоял 94-летний участник Великой Отечественной войны. Росгвардейцы доставили мужчину домой и передали его супруге. Недавно на имя начальника Сызранского МОВО поступило письмо, в котором родственники пенсионера поблагодарили за помощь старшину Кирилла Мартынова и сержанта Ильдара Петрова. Руководство намерено поощрить своих сотрудников.
ИСТОЧНИК KP.RU