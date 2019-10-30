2019-10-30T09:58:18+03:00
Общество

В Самарской области росгвардейцы помогли потерявшемуся участнику ВОВ вернуться домой

Пенсионер забыл, как его зовут и где он живет, и блуждал по ночной Сызрани
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: управление Росгвардии по Самарской областиФото: управление Росгвардии по Самарской области
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Недавно сотрудники Росгвардии, патрулируя ночью улицы Сызрани, заметили на одной из них пожилого мужчину. Он еле шел прямо по проезжей части. Как выяснилось, пенсионер потерялся и не помнит, как вернуться домой.

- Сотрудники вневедомственной охраны увидели пожилого мужчину на проспекте 50 лет Октября. Они предложили ему свою помощь. Пенсионер рассказал, что не помнит, как его зовут и где он живет, а потом достал из кармана куртки листок, где были написаны все его данные, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Как оказалось, перед стражами порядка стоял 94-летний участник Великой Отечественной войны. Росгвардейцы доставили мужчину домой и передали его супруге. Недавно на имя начальника Сызранского МОВО поступило письмо, в котором родственники пенсионера поблагодарили за помощь старшину Кирилла Мартынова и сержанта Ильдара Петрова. Руководство намерено поощрить своих сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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