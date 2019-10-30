В Южном городе могут установить скульптурную композицию «Тимур и его команда»

СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-30T10:16:37+03:00

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Микрорайон Южный город решили украсить арт-объектами и скульптурными композициями. С таким предложением выступил один из застройщиков жилого района. Во вторник, 29 октября, варианты скульптур представили на личном приеме депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну, который является инициатором установки в Самаре многих арт-объектов.

- Александр Хинштейн предложил подумать на установкой в Южном городе скульптурной композиции на тему «Семья» или обратиться к произведению Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», - сообщает пресс-служба народного избранника.

Напомним, что первый фильм «Тимур и его команда» снимался в 1940 году в Куйбышеве. Кроме того, писатель сам приезжал в город на съемки. По мнению депутата, подобный памятник мог бы стать подарком к юбилею победы в Великой Отечественной войне. Окончательное решение же об установке той или иной скульптурной композиции примет застройщик Южного города.

ИСТОЧНИК KP.RU