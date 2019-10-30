2019-10-30T10:37:12+03:00
Общество

Логотип Самарского метрополитена могут сменить на «сгущенку» или «волны»

Горожанам предлагают помочь определиться с новым логотипом метро
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарский метрополитенФото: Самарский метрополитенФото: vk.com
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Сотрудники Самарского метрополитена задумались о смене своего логотипа. Они выставили на суд общественности два новых варианта, где красную «М» заменили на белую. Также там появились синий и голубые цвета.

Первый вариант логотипа представляет собой ромб, где легко угадывается буква «М», а второй — круг, где эта буква больше напоминает волны.

Вариант логотипа метро с "волнами" Фото: vk.com

Вариант логотипа метро с "волнами"Фото: vk.com

- Ромб ассоциируется с банкой сгущенки, а круг — с чем-то водоплавающим.

- Мне кажется, надо оставить старый логотип.

- Лучше метро достроить, чем тратить деньги на смену логотипа, - пишут в соцсетях самарцы.

Согласно опросу, который метрополитен разместил на своей странице, сейчас лидирует вариант с ромбом. Также много голосов горожане отдали за то, чтобы вообще не менять логотип.

ИСТОЧНИК KP.RU

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