2019-10-30T10:48:11+03:00
Происшествия

В Самарской области водитель на «Шевроле Нива» сбил шедшего по обочине подростка

Автомобилист отказался проходить медицинское освидетельствование
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пострадавшего подростка госпитализировали в больницуПострадавшего подростка госпитализировали в больницуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером во вторник, 29 октября, в селе Старая Рачейка в Сызранском районе произошло ДТП, в котором пострадал подросток. На улице Ленинской примерно в 22:00 под колеса автомобиля «Шевроле Нива» угодил 14-летний мальчик.

- За рулем автомобиля находился 45-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны улицы Молодежной в направлении улицы Октябрьской, наехал на подростка, который шел по правой обочине вместе с родителями. На его одежде не было световозвращающих элементов, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося мальчик получил травмы, с которыми его на машине скорой помощи увезли в больницу. Медики приняли решение госпитализировать подростка. Что касается водителя, то полицейские заподозрили его в употреблении спиртных напитков, но тот отказался проходить медицинское освидетельствование. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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