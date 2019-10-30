В Самарской области водитель на «Шевроле Нива» сбил шедшего по обочине подростка

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-30T10:48:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером во вторник, 29 октября, в селе Старая Рачейка в Сызранском районе произошло ДТП, в котором пострадал подросток. На улице Ленинской примерно в 22:00 под колеса автомобиля «Шевроле Нива» угодил 14-летний мальчик.

- За рулем автомобиля находился 45-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны улицы Молодежной в направлении улицы Октябрьской, наехал на подростка, который шел по правой обочине вместе с родителями. На его одежде не было световозвращающих элементов, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося мальчик получил травмы, с которыми его на машине скорой помощи увезли в больницу. Медики приняли решение госпитализировать подростка. Что касается водителя, то полицейские заподозрили его в употреблении спиртных напитков, но тот отказался проходить медицинское освидетельствование. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU