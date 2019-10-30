2019-10-30T11:09:52+03:00
Общество

В Самаре коммунальщики направят на борьбу с вандалами-граффитистами видеокамеры

Любителей рисовать на стенах станции подкачки очень сложно поймать
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: РКС-СамараФото: РКС-Самара
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В Самаре коммунальщики придумали новый способ борьбы с вандалами-граффитистами, которые покушаются на их имущество. Чаще всего «жертвами» хулиганов становятся насосные станции подкачки. Теперь эти строения намерены поставить под «охрану» видеокамер.

- В этом году действиям вандалов подверглись 80 насосных станций подкачки из 178. Чаще всего это делают в Кировском районе. Мы уже потратили около 200 тысяч рублей на закраску надписей на станциях, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Поймать граффитистов коммунальщикам и стражам порядка пока не удалось. Помочь в этом им должны видеокамеры. Их установят на станциях подкачки в 2019-2020 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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