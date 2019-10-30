2019-10-30T12:01:55+03:00
Общество

Депутат Михаил Маряхин будет работать в Самарской губернской думе на безвозмездной основе

Член партии «Справедливая Россия» переходит на внештатную работу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Депутат сам отказался от своей зарплатыДепутат сам отказался от своей зарплатыФото: Ольга НОВИКОВА
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Депутат Самарской губернской думы Михаил Маряхин отказался от своей зарплаты. Он решил трудиться на безвозмездной основе. Об этом стало известно во время заседания губдумы.

- Михаил Маряхин сам обратился ко мне с таким заявлением. Он уходит на внештатную работу. Он останется на прежней должности, но без зарплаты, - рассказал председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

Напомним, что Михаил Маряхин является заместителем председателя комитета по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды. Также он является председателем совета регионального отделения партии «Справедливая Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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