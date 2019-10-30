Депутат Михаил Маряхин будет работать в Самарской губернской думе на безвозмездной основе
Депутат Самарской губернской думы Михаил Маряхин отказался от своей зарплаты. Он решил трудиться на безвозмездной основе. Об этом стало известно во время заседания губдумы.
- Михаил Маряхин сам обратился ко мне с таким заявлением. Он уходит на внештатную работу. Он останется на прежней должности, но без зарплаты, - рассказал председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.
Напомним, что Михаил Маряхин является заместителем председателя комитета по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды. Также он является председателем совета регионального отделения партии «Справедливая Россия».
ИСТОЧНИК KP.RU