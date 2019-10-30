В Самарской области долг за «коммуналку» помешал женщине продать свою иномарку

СЕГОДНЯ 11:54 2019-10-30T11:54:22+03:00

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В Безенчукском районе местная жительница долгое время на платила за «коммуналку» и в итоге накопила долг в 43 тысячи рублей. Погасить его она решила только после того, как не смогла продать свою иномарку.

- В отношении женщины было возбуждено исполнительное производство. В рамках его было установлено, что она владеет автомобилем Chevrolet. Пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении машины, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Этот запрет помешал должнице продать свою иномарку. В итоге она сразу вспомнила о долге перед управляющей компанией и полностью его погасила.

ИСТОЧНИК KP.RU