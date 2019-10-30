2019-10-30T12:16:16+03:00
Происшествия

В Самаре женщина получила 2,5 года колонии за обещание помочь получить справку об инвалидности

Также даме придется заплатить крупный штраф
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщина обещала передать взятку медикам, но ее остановили правоохранителиЖенщина обещала передать взятку медикам, но ее остановили правоохранителиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре суд вынес приговор женщине, которая обвинялась в посредничестве во взяточничестве и в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- Установлено, что 14 января женщина, находясь в ТЦ в Ленинском районе Самары, получила от гражданки 250 тысяч рублей. За эти деньги она обещала помочь получить справку о наличии у взяткодательницы второй группы инвалидности, - рассказали правоохранители.

Деньги обвиняемая должна была передать должностным лицам государственных медучреждений, однако замысел ее не удался. Суд назначил женщине 2,5 года лишения свободы и штраф в 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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