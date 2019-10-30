Молодые специалисты КНПЗ представили собственные разработки в Москве

СЕГОДНЯ 12:18 2019-10-30T12:18:53+03:00

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До финала, после защиты идеи на предприятии и кустовой НТК, доходят лучшие разработки в 18 номинациях по разным направлениям – от геологоразведки до экологии и оптимизации труда. В этом году в МГУ имени Ломоносова со всей страны съехались 359 специалистов из дочерних предприятий Компании. В том числе, пятеро сотрудников Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода: Руслан Якупов, Михаил Абрамов, Ирина Швайкова, Прохор Типикин и Яна Вахрушева.

Оператор товарный Руслан Якупов привез в Москву проект «Конструкция фундамента резервуара повышенной надежности», который защищал в секции «Подготовка и транспортировка нефти». Руслан трудится на КНПЗ уже три года, и эта конференция, как и финал – третья на его счету. Его коллега, инженер группы КИПиА Ирина Швайкова, представила в секции «Информационные технологии и автоматизация производства» проект «Автоматизированная система оптимального управления станции смешения нефтепродуктов на АО «КНПЗ». Суть идеи в том, чтобы исключить из управления станцией человеческий фактор. На заводе полным ходом идет автоматизация всех процессов и узлов учета, так что идея пришлась ко времени.

- Мне нравится, что на заводе можно серьезно заниматься научной деятельностью, признается Ирина Швайкова. – Придя сюда после университета, ты не останавливаешься в развитии, а всегда находишь области, где можешь приложить свои знания и интеллектуальный способности.

В секции «Экономика и финансы» молодые заводчане представили совместную разработку. Оператор товарный Прохор Типикин в соавторстве с инженером исследовательской лаборатории ЦЗЛ Яной Вахрушевой предложили способ оптимизации производства дизельного топлива.

- Если присмотреться, в любой области жизни можно найти то, что можно улучшить, оптимизировать. Производственная сфера – не исключение, - считает Яна. – НТК молодых специалистов - прекрасная возможность показать свой потенциал и принести пользу предприятию.

ИСТОЧНИК KP.RU