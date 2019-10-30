В Самарской области испортится погода: нагрянет мокрый снег

СЕГОДНЯ 13:34 2019-10-30T13:34:44+03:00

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Синоптики предупреждают жителей Самарской области об ухудшении погоды. В регион придет мокрый снег.

- В четверг, 31 октября, в Самарской области ожидаются осадки в виде мокрого снега. Возможно налипание мокрого снега, а также образование гололедицы, - сообщили в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, снег будет идти до ночи пятницы, 1 ноября. А вот днем осадки прекратятся. Жителей региона призывают быть осторожнее на улицах. Автомобилистам рекомендуют заменить резину на зимнюю и не лихачить на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU