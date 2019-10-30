«Локомотив» интересуется защитником «Крыльев Советов» Никитой Черновым

СЕГОДНЯ 14:22 2019-10-30T14:22:02+03:00

Никита Чернов перешел в «Крылья» из ЦСКА летом этого года. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Центрдеф выступает за самарцев с лета этого года

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Центральный защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов может перейти в московский «Локомотив». «Железнодорожники» заинтересованы в подписании 23-летнего футболиста самарцев, сообщает sport24.ru.

По данным издания, «Локомотив» готов купить игрока в зимнее или летнее трансферное окно.

Напомним, Никита Чернов перешел в «Крылья» из ЦСКА летом этого года. За самарцев он сыграл в 11 матчах Российской премьер-лиги.

После 14 туров «КС» занимают 8-ое место в турнирной таблице чемпионата страны. В ближайшей игре РПЛ, которая пройдет 4 ноября, самарцы примут казанский «Рубин».

ИСТОЧНИК KP.RU