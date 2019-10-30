В аэропорту Курумоч поймали преступника, который находился в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 14:23 2019-10-30T14:24:03+03:00

Мужчине, который находился в федеральном розыске, не удалось улететь от полицейских

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В Самарской области полицейские задержали преступника, который находился в федеральном розыске. Его поймали в аэропорту Курумоч.

- Сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте выявили в аэропорту 44-летнего жителя Самарской области. Его разыскивали как скрывшегося от суда по уголовному делу, возбужденному по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Как долго мужчина находился в розыске, полицейские не уточняют. Его уже передали инициатору поисков.

ИСТОЧНИК KP.RU