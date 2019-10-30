2019-10-30T14:44:28+03:00
Общество

«Просто хотели сфотографироваться с животным»: в Самарской области двоих мужчин наказали за сбитого на снегоходе кабана

Мужчины пытались убедить всех, что даже не помышляли о незаконной охоте
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчины пытались выдать незаконную охоту за неосторожность при фотосъемкеМужчины пытались выдать незаконную охоту за неосторожность при фотосъемкеФото: Лика ИСАЕВА
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В Самарской области привлекли к ответственности двоих местных жителей, которых заподозрили в нарушении правил охоты. В декабре прошлого года они наехали на снегоходе на кабана. Момент ДТП запечатлели на видео сотрудники департамента охоты и рыболовства региона при патрулировании на вертолете.

- По факту произошедшего была проведена проверка. Уголовное дело возбуждать не стали, потому что правоохранители не усмотрели в случившемся состава преступления. Одним из оснований для этого послужили объяснения мужчин: «хотели сфотографироваться с животным, умысла на незаконную охоту не было», - сообщили в пресс-службе департамента охоты и рыболовства Самарской области.

В итоге в отношении мужчин составили административные протоколы по статье «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира». На судебном заседании они полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Служители Фемиды назначили мужчинам наказание в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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