Придется еще подождать: свет на набережную в Самаре пообещали вернуть через полмесяца

СЕГОДНЯ 15:04 2019-10-30T15:04:59+03:00

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В Самаре по вечерам страшно ходить по обновленной набережной реки Волги — там уже на протяжении долгого времени не работают фонари. Об этом в твиттере сообщили местные жители.

- 2 месяца не было света на отреставрированной за много миллионов 4 очереди набережной. Теперь снова в течение нескольких недель там не работает освещение. Сколько это будет продолжаться? - обратились к чиновникам самарцы.

В департаменте градостроительства Самары сообщили, что проблема будет решена. Необходимые работы проведут сотрудники МП «Самарагорсвет». Правда, возвращения света придется подождать еще несколько недель. Включить фонари на набережной обещают к 18 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU