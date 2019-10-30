«Оренбург» оштрафовали за то, что болельщики бросали бутылки в наставника «Крыльев» Божовича

СЕГОДНЯ 15:27 2019-10-30T15:27:37+03:00

Миодраг Божович в матче с «Оренбургом» получил красную карточку за поведение. Фото: ФК «Оренбург».

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал футбольный клуб «Оренбург» из-за поведения болельщиков. Во время матча против «Крыльев Советов» фанаты бросали бутылки в наставника самарцев Миодрага Божовича. «Оренбург» придется заплатить 50 тысяч рублей. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на главу КДК РФС Артура Григорьянца.

Кроме того, тренера вратарей «Крыльев» Виктора Гауса дисквалифицировали на два матча и оштрафовали на 50 тысяч рублей за ненормативную лексику в адрес болельщиков «Оренбурга».

Напомним, матч «Оренбург» - «Крылья Советов» завершился победой самарцев с минимальным счетов. В конце встречи произошла потасовка, которая закончилась тремя красными карточками – Божовичу, защитнику «КС» Александру Анюкову и главному тренеру «Оренбурга» Владимиру Федотову. После КДК дисквалифицировал Божовича на три мачта, а Анюкова – на два.

ИСТОЧНИК KP.RU