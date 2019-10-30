В Самаре в элитном поселке на 7-ой просеке появился коридор позора для должников

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-30T16:04:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре коммунальщики продолжают стыдить должников за воду. Они придумали новый способ, как рассказать окружающим, что рядом с ними живут злостные неплательщики. Если раньше это была трехтонная пирамида позора, то теперь был создан целый коридор позора. «Открыли» его в коттеджном поселке «Клен» на 7-ой просеке.

- В этом поселке цены даже на недостроенную недвижимость начинаются от 8,5 млн рублей, но местные жители, которые могут себе позволить дорогие дома и машины, не спешат платить по счетам. В итоге наши сотрудники выставили на обозрение соседей сведения о 8 самых крупных должниках, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Общий долг этих неплательщиков составляет более 245 тысяч рублей. Не платят они больше 8 месяцев, а некоторые из них и больше 2 лет. Отключить должников от воды коммунальщики не смогли, поэтому они решили сделать для них своеобразный коридор позора. Они разместили перед въездом в поселок плакаты с номерами домов и суммой долга. Как отмечают в компании, большинство жителей поселка одобрили подобную акцию.

ИСТОЧНИК KP.RU