В Самаре на 2 недели перекроют участок улицы Ульяновской
Движение ограничат из-за ремонта канализационных сетей
Проезд по улице Ульяновской закроют до 12 ноябряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В четверг, 31 октября, в Самаре перекроют движение транспорта по улице Ульяновской. Это связано с проведением работ по ремонту канализационных сетей.
- Проезд по улице Ульяновской будет закрыт на участке в районе дома № 25 протяженностью 30 метров. Ограничение будет действовать с 8:00 31 октября до 17:00 12 ноября, - сообщили в пресс-службе городской администрации.
Горожан просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свои поездки.
Временная схема ограничения движения
ИСТОЧНИК KP.RU