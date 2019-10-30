В Самаре на 2 недели перекроют участок улицы Ульяновской

СЕГОДНЯ 16:18 2019-10-30T16:45:15+03:00

Проезд по улице Ульяновской закроют до 12 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В четверг, 31 октября, в Самаре перекроют движение транспорта по улице Ульяновской. Это связано с проведением работ по ремонту канализационных сетей.

- Проезд по улице Ульяновской будет закрыт на участке в районе дома № 25 протяженностью 30 метров. Ограничение будет действовать с 8:00 31 октября до 17:00 12 ноября, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Горожан просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свои поездки.

Временная схема ограничения движения

ИСТОЧНИК KP.RU