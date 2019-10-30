2019-10-30T16:51:26+03:00
Общество

Затворы плотины открыты: Жигулевская ГЭС начала осенний сброс воды

Режим работы станции изменили из-за поднятия уровня Волги
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Жигулевская ГЭСФото: Жигулевская ГЭС
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Жигулевская ГЭС переходит на новый режим работы. В связи с этим там открыли затворы водосливной плотины. Об этом сообщили в пресс-службе местного филиала «РусГидро».

- Изменение режима работы ГЭС вызвано увеличением приточности к гидроузлу. Оно наблюдается на протяжении последнего месяца, - рассказали представители станции.

Специалисты отмечают, что установленный режим работы является временной мерой. Предполагается, что уровень воды в Волге пойдет на спад после заморозков. К слову, за всю историю существования Жигулевской ГЭС осенью водосливную открывали всего лишь четыре раза: в 1990, 2012, 2017 году и сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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