Бывший глава минимущества Самарской области Антон Бекин обжаловал свой приговор

СЕГОДНЯ 17:05 2019-10-30T17:05:57+03:00

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Бывший врио министра имущественный отношений Самарской области Антон Бекин подал апелляционную жалобу на вынесенный ему летом приговор. Напомним, его признали виновным в превышении полномочий. Он скрыл нарушения, которые нашли при проверке ГУП «Стройконтроль».

Антону Бекину назначили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Также ему запретили в течение 2 лет занимать должности на госслужбе.

Чиновник не согласился с решением суда. Он предоставил в суд документы, которые характеризуют его личность. В итоге служители Фемиды решили смягчить приговор. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, 29 октября суд снизил Антону Бекину наказание на 2 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU