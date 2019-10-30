Бывший глава минимущества Самарской области Антон Бекин обжаловал свой приговор
Бывший врио министра имущественный отношений Самарской области Антон Бекин подал апелляционную жалобу на вынесенный ему летом приговор. Напомним, его признали виновным в превышении полномочий. Он скрыл нарушения, которые нашли при проверке ГУП «Стройконтроль».
Антону Бекину назначили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Также ему запретили в течение 2 лет занимать должности на госслужбе.
Чиновник не согласился с решением суда. Он предоставил в суд документы, которые характеризуют его личность. В итоге служители Фемиды решили смягчить приговор. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, 29 октября суд снизил Антону Бекину наказание на 2 месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU