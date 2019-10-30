В Сызрани на двух улицах отключат электричество

СЕГОДНЯ 18:26 2019-10-30T18:26:50+03:00

На Механической свет отключат с 9:30 до 11:30, на Советской – с 9:00 до 17:00. Фото: архив "КП"

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В Сызрани в четверг, 31 октября, жителям двух улиц придется посидеть без света. Электричество отключат на улицах Механической и Советской, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

- В связи с проведением плановых ремонтных работ с целью улучшения надежности и качества электроснабжения потребителей 31 октября 2019 года будет приостановлена подача электроэнергии по следующим адресам: улица Механическая, улица Советская, дома 82 и 86, - говорится на сайте ЕДДС Сызрани.

На Механической свет отключат с 9:30 до 11:30, на Советской – с 9:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU