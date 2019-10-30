«Люди не рады»: в Сызрани на месте Тимирязевского парка собираются построить детский сад
В Сызрани на месте Тимирязевского парка хотят построить детский сад. По словам заместителя председателя Самарской губернской думы и руководитель фракции ЛДПР Александра Степанова, горожане совсем не рады такому развитию событий и хотят сохранить парк. При этом, уверяет Степанов, зону под парком уже успели поменять.
- Мэрия Сызрани опять чудит. Решили на месте Тимирязевского парка построить детский сад, поскольку здание старого садика давно продали. Но парк-то нужен, так что они хотят купить у частника прилегающий к парку участок и построить там снова парк. Логики нет, все беспощадно. Жители против, но мэр и замы «за». Лично займусь этим вопросом, жаль только, что поздно узнал о проблеме, уже успели поменять зону под парком, - написал Степанов на своей странице в соцсети.
Подрядную организацию, которая займется строительство детсада, уже ищут. Позиция большинства жителей Сызрани по поводу детского сада в парке неизвестна.
ИСТОЧНИК KP.RU