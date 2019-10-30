Смотрела в телефон и не заметила: в Самаре женщина сбила ребенка на «зебре»

СЕГОДНЯ 20:03 2019-10-30T20:03:23+03:00

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В Самаре вечером в среду, 30 октября, под колеса машины попал ребенок. Случилось это в районе семи часов вечера на улице Силина. 41-летняя автомобилистка на «Рено Логан» ехала со стороны улицы Зои Космодемьянской в сторону Ташкентской и не заметила 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по «зебре» вместе с мамой, сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- Ребенок пострадал, его диагноз устанавливается, - сказал собеседник.

По словам очевидцев, автоледи во время движения смотрела в телефон и не заметила мальчика. На месте работали медики «скорой помощи» и сотрудники ГИБДД. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU