«Крыльям Советов» в матче с «Рубином» не помогут Анюков и Мияйлович

СЕГОДНЯ 20:50 2019-10-30T20:50:14+03:00

Изменить размер текста: A A

«Крылья Советов» готовятся к матчу 15 тура Российской премьер-лиги против «Рубина». Встреча пройдет в понедельник, 4 ноября, на «Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по самарскому времени. Во вторник, 29 октября, «КС» провели тренировку после выходного.

- По традиции, тренерский штаб Миодрага Божовича разделил команду на две группы. Футболисты, сыгравшие с «Зенитом» весь матч, провели восстановительное занятие, включающее в себя разминку и пробежку. Вторая группа игроков провела более интенсивную тренировку, состоящую в том числе из игры в квадратах и двухсторонки. Занятие продолжалось около полутора часов, - рассказали в пресс-службе «Крыльев».

В матче с «Рубином» самарцам не помогут два футболиста – Александр Анюков и Срджан Мияйлович. Первый продолжает отбывать двухматчевую дисквалификацию, второй в прошлой игре получил четвертую желтую карточку и должен будет пропустить предстоящий матч с казанцами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Надо удержаться в топ-8: в каких ближайших матчах «Крылья Советов» могут набрать очки

Оцениваем, в каких играх «Крылья» могут набрать очки до зимней паузы (подробности)

«Оренбург» оштрафовали за то, что болельщики бросали бутылки в наставника «Крыльев» Божовича

Клуб заплатит 50 тысяч рублей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU