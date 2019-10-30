«Крыльям Советов» в матче с «Рубином» не помогут Анюков и Мияйлович
«Крылья Советов» готовятся к матчу 15 тура Российской премьер-лиги против «Рубина». Встреча пройдет в понедельник, 4 ноября, на «Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по самарскому времени. Во вторник, 29 октября, «КС» провели тренировку после выходного.
- По традиции, тренерский штаб Миодрага Божовича разделил команду на две группы. Футболисты, сыгравшие с «Зенитом» весь матч, провели восстановительное занятие, включающее в себя разминку и пробежку. Вторая группа игроков провела более интенсивную тренировку, состоящую в том числе из игры в квадратах и двухсторонки. Занятие продолжалось около полутора часов, - рассказали в пресс-службе «Крыльев».
В матче с «Рубином» самарцам не помогут два футболиста – Александр Анюков и Срджан Мияйлович. Первый продолжает отбывать двухматчевую дисквалификацию, второй в прошлой игре получил четвертую желтую карточку и должен будет пропустить предстоящий матч с казанцами.
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ИСТОЧНИК KP.RU