2019-10-30T21:06:04+03:00
Спорт

«Самара» обыграла «Уфимец» в первом матче 1/8 финала Кубка России по баскетболу

Матч в Самаре завершился со счетом 89:59
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Ответный матч команды сыграют 13 ноября в Уфе. Фото: БК "Самара".Ответный матч команды сыграют 13 ноября в Уфе. Фото: БК "Самара".
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Баскетбольный клуб «Самара» сделал серьезную заявку на попадание в четвертьфинал Кубка России. В среду, 30 октября, в игре 1/8 финала турнира волжане в «МТЛ Арене» обыграли клуб «Уфимец». Матч завершился со счетом 89:59. Самым результативным игроком в составе хозяев стал Максим Дыбовский, который набрал 17 очков.

- Ответный матч команды сыграют 13 ноября в Уфе, - рассказали в пресс-службе «Самары».

Следующие матчи волжане проведут уже в рамках баскетбольной Суперлиги – оба на выезде. 4 ноября «Самара» сыграет с «Новосибирском», а 7-го – с «Университетом-Югрой». Ближайшая домашняя встреча волжан пройдет 18 ноября против «Урала».

ИСТОЧНИК KP.RU

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