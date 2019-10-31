Хоккейная «Лада» одержала победу над «Бураном» в матче ВХЛ

СЕГОДНЯ 08:03 2019-10-31T08:03:14+03:00

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В среду, 30 октября, в Воронеже прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути между местным «Бураном» и ХК «Лада» из Тольятти. Команда из Автограда всухую обыграла хозяев ледовой площадки — 2:0.

Счет в матче был открыт только во втором периоде. Ворота противника на 22 минуте поразил нападающий «Лады» Артем Артемов. Второй гол тольяттинцы забили только в третьем периоде. Отличился лучший снайпер лиги Александр Тимирев. Он забросил 17 шайбу в сезоне.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, следующий матч хоккеисты «Лады» проведут в пятницу, 1 ноября, в Тамбове. Им предстоит сыграть против местного одноименного клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU