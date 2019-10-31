В Самарской области из-за порывистого ветра объявили желтый уровень опасности

СЕГОДНЯ 08:13 2019-10-31T08:15:32+03:00

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МЧС разослало экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Самарской области. В ближайший час в регионе к снегу добавится сильный ветер.

- Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час с сохранением до конца дня и вечером 31 октября местами по Самарской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра. Его порывы будут достигать 15-18 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области советует жителям региона по возможности не выходить из зданий; не оставлять детей без присмотра; держаться подальше от стен домов, недостроев, остановок общественного транспорта, деревьев, ЛЭП и рекламных щитов. Автомобилистам рекомендуют поставить машину в гараж или припарковать ее подальше от деревьев. Тех, кого непогода застанет за рулем, призывают быть осторожнее и не лихачить на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU