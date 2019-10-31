2019-10-31T08:39:48+03:00
Спорт

Самарский ЦСК ВВС на выезде уступил «Ростову» в матче ВХЛ

«Летчики» не смогли забить ни одной шайбы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК ЦСК ВВСФото: ХК ЦСК ВВС
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В среду, 30 октября, самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС принял участие в матче ВХЛ — Кубок Шелкового пути, который прошел в Ростове-на-Дону. «Летчики» играли там против местного «Ростова».

К сожалению, самарцам не удалось обыграть противника. В этом матче они не забили ни одного гола, зато пропустили две шайбы. Сначала их ворота на 3 минуте поразил Борисов, а потом на 57 минуте — Туник. В итоге встреча завершилась со счетом 0:2.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч «летчики» проведут в пятницу, 1 ноября, в Воронеже. Им предстоит сыграть против местного «Бурана».

ИСТОЧНИК KP.RU

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