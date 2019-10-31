2019-10-31T08:59:19+03:00
Происшествия

Испугался и уехал: в Новокуйбышевске нашли водителя, сбившего на «зебре» двоих женщин и ребенка

Автомобилиста нашли благодаря записям с камер видеонаблюдения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилист так испугался, что не помог пострадавшим и уехал с места ДТПАвтомобилист так испугался, что не помог пострадавшим и уехал с места ДТПФото: Скриншот с видео
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В Новокуйбышевске полицейские разыскали водителя, который вечером 24 октября сбил на пересечении улицы Киевской и проспекта Победы троих пешеходов. Напомним, 66-летняя, 30-летняя женщина и 7-летний ребенок на тот момент пересекали дорогу по пешеходному переходу. Пенсионерку после ДТП госпитализировали в больницу.

- Сотрудники ГИБДД опросили жителей соседних домов и проверили записи с камер видеонаблюдения. После этого было установлено, что наезд совершил водитель автомобиля «Рено Логан». Далее выяснилось, что машиной управлял 30-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Автомобилиста задержали и доставили в отдел полиции. Он рассказал, что первый раз попал в такую ситуацию и сильно испугался, поэтому и покинул место аварии. Он раскаялся в содеянном. На мужчину составили два протокола: за то, что не пропустил пешеходов, и за то, что оставил место ДТП. Суд лишил его водительских прав на 1 год 2 месяца.

В Новокуйбышевске задержали водителя, сбившего троих человек на "зебре".

ИСТОЧНИК KP.RU

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