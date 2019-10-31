2019-10-31T09:17:58+03:00
Происшествия

Прикрылись поставкой флешек и ПО: в Самарской области незаконно вывели за рубеж более 186 млн рублей

Злоумышленникам грозит серьезный срок и крупный штраф
Анастасия ФИЛАТОВА
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Кто именно вывел деньги за рубеж, пока не ясноКто именно вывел деньги за рубеж, пока не ясноФото: Архив "КП"
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Самарские таможенники раскрыли финансовую аферу. Они выяснили, что за рубеж были незаконно выведены более 186 млн рублей.

- Некие лица от имени директора ООО по поддельным документам заключили 3 контракта с иностранным контрагентами на поставку флешек и разработку ПО. После этого они перевели 2,6 млн евро на счета иностранных нерезидентов, - рассказали в пресс-службе Самарской таможни.

По данным ведомства, товар в Россию поступил частично, а вот ПО не было разработано вообще. Это говорит о том, что были заключены фиктивные сделки, целью которых был вывод денег за рубеж. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Злоумышленникам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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