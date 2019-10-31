Уровень погодной опасности в Самарской области из-за мокрого снега повысили до оранжевого
В Самарской области продолжает ухудшаться погода. В ближайших час местами по региону ожидается сильный мокрый снег. В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение.
- Мокрый снег будет идти всю первую половину дня 31 октября. В регионе устанавливается оранжевый уровень опасности, - сообщили в Приволжском УГМС.
ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей не ходить рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами, непрочными навесами и карнизами домов. Также самарцам советуют обуть сегодня нескользящую обувь, а по улицам передвигаться осторожно и не торопясь. Автомобилистов призывают воздержаться от поездок по городу.
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ИСТОЧНИК KP.RU