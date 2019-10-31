2019-10-31T09:58:35+03:00
Общество

Самое милое видео: волчонок Ясный впервые в своей жизни увидел снег

Самарский зоопарк поделился видеороликом, на котором волчонок радуется первому в своей жизни снегу
Анастасия МЫШКИНА
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В Самаре волчонок радуется первому снегуВ Самаре волчонок радуется первому снегу
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На странице Самарского зоопарка разместили милое видео. На нем волчонок Ясный удивляется первому в своей жизни снегу.

Волчонка на поводке вывели на прогулку и он с огромным восторгом обнюхивает кусты в снежной шапке и пытается есть замерзшую воду. Самарцы уже отметили, что это самое милое видео первого снега в Самаре 2019.

Шесть волчат родились в самарском зоопарке в апреле этого года. Малышей назвали также, как шесть российских космодромов.

В Самаре волк Ясный увидел первый в своей жизни снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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