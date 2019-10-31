Самое милое видео: волчонок Ясный впервые в своей жизни увидел снег
Самарский зоопарк поделился видеороликом, на котором волчонок радуется первому в своей жизни снегу
В Самаре волчонок радуется первому снегу
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На странице Самарского зоопарка разместили милое видео. На нем волчонок Ясный удивляется первому в своей жизни снегу.
Волчонка на поводке вывели на прогулку и он с огромным восторгом обнюхивает кусты в снежной шапке и пытается есть замерзшую воду. Самарцы уже отметили, что это самое милое видео первого снега в Самаре 2019.
Шесть волчат родились в самарском зоопарке в апреле этого года. Малышей назвали также, как шесть российских космодромов.
В Самаре волк Ясный увидел первый в своей жизни снег.
ИСТОЧНИК KP.RU