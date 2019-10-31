2019-10-31T09:54:13+03:00
Происшествия

В Самаре будут судить полицейского, который хотел 100 тысяч рублей от своего друга из "Макдональдса"

Экс-сотрудника дежурной части задержали с поличным, он признал свою вину
Михаил ГОРЮНОВ
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Дело рассмотрят в Промышленном районном судеДело рассмотрят в Промышленном районном судеФото: Михаил ГОРЮНОВ
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В Самаре закончили расследовать уголовное дело в отношении полицейского, который в период с 19 мая по 10 июня 2019 года обманывал своего знакомого. Экс-старший оперативный дежурный дежурной части сказал товарищу, что в отношении него ОВД проводит проверку в связи с противоправными действиями с имуществом "Макдональдса". Решить проблему, которую на самом деле он выдумал, силовик обещал за 100 тысяч рублей.

- 7 июня обвиняемый передал своему знакомому 10 тысяч рублей. 11 июня его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области. Это произошло во время передачи потерпевшим оставшейся суммы - 90 тысяч рублей, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района.

На стража порядка возбудили уголовное дело по факту покушения на мошенничество. Он полностью признал свою вину. 28 октября по делу утверждено обвинительной заключение, 30 октября его направили для рассмотрения в суд Промышленного района. Процесс начнется в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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