Волейболисты «Новы» уступили новосибирскому «Локомотиву» в матче чемпионата России

СЕГОДНЯ 09:54 2019-10-31T09:54:31+03:00

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Волейбольный клуб «Нова» уступил новосибирскому «Локомотив» в матче второго тура чемпионата России. Встреча проходила в Новосибирске и завершилась в трех партиях – 0:3: 16:25, 16:25, 22:25.

- Выигрывает тот, кто не ошибается. Мы ошибались много, отсюда и такой результат. Теперь проанализируем игры, посмотрим на причины наших проблем, разберём все. И, надеюсь, уберем то, что нам мешает играть хорошо. У нас все-таки новая команда, новые связующие. Да и чудес не бывает… Нам просто надо время, - цитирует наставника «Новы» Александра Горбаткова пресс-служба клуюа.

Напомним, это второе поражение клуба из Самарской области на старте чемпионата страны. В первом туре «Нова» уступила с таким же счетом московскому «Динамо».

В следующем туре команда из Самарской области сыграет в Сургуте с клубом «Газпром-Югра». Матч пройдет 6 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU