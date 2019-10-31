2019-10-31T10:06:48+03:00
Здоровье

Самарцам стало выгодно лечить зубы после дня рождения

В сети стоматологических клиник «Эденталь» именинникам дарят скидку на лечение зубов
Кристина АДАЕВА
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Здоровые зубы — здоровый организм! Пищеварительный процесс начинается уже в ротовой полости. Врачи утверждают, что вредоносные бактерии из полости рта контактируют с пищей и попадают в организм через пищеварительную систему. Из-за этого могут развиться гастрит, язва желудка, колит и другие проблемы. Потому проблемы с зубами необходимо оперативно решать. К счастью, сейчас лечить зубы удобно и комфортно. А специально для именинников в сети стоматологических клиник «Эденталь» предлагают приятную скидку.

- В подарок именинникам от «Эденталь» мы дарим скидку 10% на лечение зубов и 50% — на профессиональную чистку и фторирование зубов. Скидки действуют в течение 7 дней, - отметили в стоматологии.

Каждая клиника «Эденталь» оснащена самым современным оборудованием немецких и японских брендов. Здесь используют методы лечения и материалы, соответствующие современным мировым стандартам. Подробнее о клинике можно прочитать здесь.

Как найти:

Адреса «Эденталь» в Самаре:

Клиника высшей категории - ул. Дыбенко, 27Б.

Тел.: +7 (846) 330-03-03

Клиника первой категории - ул. Авроры, 63.

Тел.: +7 (846) 201-04-47

Сайт: эденталь.рф

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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