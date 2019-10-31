2019-10-31T10:28:36+03:00
Умные вещи

Самарцы стали контролировать детей в четыре раза чаще

Горожане активно покупают устройства, позволяющие отслеживать геолокацию ребенка
Борис БРИТВА
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Умные часы позволяют узнать, где находится ваш малышУмные часы позволяют узнать, где находится ваш малышФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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МТС проанализировала продажи детских часов в Самарской области. Устройства, позволяющие отслеживать геолокацию ребенка, стали одним из самых быстрорастущих сегментов мобильной электроники. С января по сентябрь 2019 года продажи умных гаджетов для детей в Самарской области выросли в 3,8 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Детские умные часы позволяют контролировать местоположение детей. С помощью мобильного приложения на смартфоне и специальной SIM-карты, встроенной в носимое устройство, родители могут проверять, где находится ребенок, смотреть историю перемещений. Часы позволяют оставаться на связи с взрослыми — по ним можно звонить также, как по обычному смартфону. Чаще всего такой гаджет носят в детском садике и начальной школе, где не рекомендуется использовать мобильный телефон.

Самыми популярными брендами производителей детских часов у самарских родителей стали «Кнопка жизни», Elari и Jet. В сентябре 2019 года продолжительность разговора по детским часам среди абонентов МТС выросла на 25% по сравнению с сентябрем прошлого года. Время общения за месяц по носимым гаджетам составляет примерно 54 минуты. Около 15% детей тратят на общение с родителями более 100 минут в месяц. 70% покупателей приобретают часы в салонах МТС сразу со специальным тарифным планом для умных устройств.

Чаще всего умные часы приобретают детям в возрасте 8-10 лет. В это время у них появляется больше самостоятельности, они посещают кружки и начинают перемещаются по городу без родителей. Детские часы также покупают юным пользователям 5-10 лет — как правило, их используют для отслеживания местоположения ребенка. Подросткам 11-15 лет приобретают классические умные часы и фитнес-браслеты, которые используют как модный аксессуар и помощник для тренировок.

Как выяснила МТС, 65% детей носят часы, купленные в самарских салонах компании, постоянно, 30% -время от времени и 5% владельцев редко ими пользуются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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