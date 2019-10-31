2019-10-31T10:43:47+03:00
Общество

Стало известно, где может находиться пропавший уфимец с двумя детьми

Мужчину и двоих его сыновей теперь разыскивают и в Самарской области
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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Поиски 37-летнего Артема Мазова и двоих его сыновей — 5-летнего Вячеслава и 8-летнего Илью, которые 26 октября пропали в Уфе, все еще продолжаются. В четверг, 31 октября, волонтеры ДПСО «Лиза Алерт» Самарской области сообщили, что семейство может находиться и в 63 регионе. Они попросили местных жителей помочь в поисках пропавших.

Известно, что в минувшую субботу, 26 октября, Артем Мазов вместе с сыновьями сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Как пишет «КП-Уфа», супруга мужчины рассказала полицейским, что накануне они повздорили, после чего он ушел на прогулку с сыновьями и пропал.

К поискам семейства уже подключились следователи. Они возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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