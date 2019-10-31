«АКОМ» - лидер отрасли автомобильного машиностроения в перечне производителей Минпромторга РФ

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-31T10:53:05+03:00

Министерством промышленности и торговли РФ завершен первый квалификационный отбор производителей, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). В финальный перечень вошли 711 заявок, среди которых – компания «АКОМ»

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КППК – один из ключевых механизмов национального проекта «Международная кооперация и экспорт», направленный на поддержку увеличения объемов производства и реализации конкурентоспособной российской промышленной продукции.Компании, заключившие соответствующие соглашения с Минпромторгом России, смогут получить льготное кредитование по широкому перечню направлений, включая инвесткредиты на создание экспортно-ориентированных производств, аккредитивы, факторинг и кредиты иностранным покупателям российской продукции. Размер субсидированной процентной ставки составит 4,5% годовых.

Самарская область стала регионом-лидером по количеству одобренных заявок - 40. В свою очередь АО «АКОМ» - флагман отечественного производства аккумуляторных батарей – занял первое место по Российской Федерации в отрасли «Автомобильное машиностроение, в том числе производство газомоторной техники». Этот результат достигнут благодаря масштабным планам компании по экспортным поставкам при минимальном использовании кредитных средств.

В настоящее время компания «АКОМ» – основной российский экспортер стартерных аккумуляторов, обеспечивающий порядка 65% экспорта в отрасли. Единственный в РФ производитель аккумуляторов под знаком «Сделано в России», что гарантирует первоклассное качество продукции. Включение «АКОМ» в престижный перечень Минпромторга России подтверждает высокий потенциал и перспективы компании.