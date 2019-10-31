2019-10-31T10:54:29+03:00
Спорт

Пять гандболисток «Лады» попали в заявку сборной России на чемпионат мира

Всего в национальную команду вызвали 28 человек
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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28 гандболисток – это расширенный состав сборной, на чемпионат мира поедут 18 спортсменок. Фото: ГК «Лада».28 гандболисток – это расширенный состав сборной, на чемпионат мира поедут 18 спортсменок. Фото: ГК «Лада».
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Тренерский штаб женской сборной России по гандболу объявил заявку на чемпионат мира 2019, который пройдет в японском Кумамото с 30 ноября по 15 декабря. В национальную команду вызвали пять игроков серебряного призера чемпионата России тольяттинской «Лады».

- Игроки «Лады» Анастасия Лагина, Ольга Фомина, Елена Михайличенко, Наталья Решетникова и Ольга Щербак включены в заявку сборной России на чемпионат мира в японском Кумамото, - рассказали в пресс-службе «Лады».

28 гандболисток – это расширенный состав сборной, на чемпионат мира поедут 18 спортсменок. Окончательную заявку сформируют до 29 ноября.

На предварительном этапе ЧМ россиянки сыграют с ДР Когно, Китаем, Японией, Аргентиной и Швецией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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