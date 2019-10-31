Пять гандболисток «Лады» попали в заявку сборной России на чемпионат мира
Тренерский штаб женской сборной России по гандболу объявил заявку на чемпионат мира 2019, который пройдет в японском Кумамото с 30 ноября по 15 декабря. В национальную команду вызвали пять игроков серебряного призера чемпионата России тольяттинской «Лады».
- Игроки «Лады» Анастасия Лагина, Ольга Фомина, Елена Михайличенко, Наталья Решетникова и Ольга Щербак включены в заявку сборной России на чемпионат мира в японском Кумамото, - рассказали в пресс-службе «Лады».
28 гандболисток – это расширенный состав сборной, на чемпионат мира поедут 18 спортсменок. Окончательную заявку сформируют до 29 ноября.
На предварительном этапе ЧМ россиянки сыграют с ДР Когно, Китаем, Японией, Аргентиной и Швецией.
ИСТОЧНИК KP.RU