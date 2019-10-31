Под присмотром президента: самарский губернатор подписал двустороннее соглашение с венграми

СЕГОДНЯ 11:02 2019-10-31T11:02:43+03:00

Самарский регион теперь будет сотрудничать с областью Дьер-Мошон-Шопрон

Изменить размер текста: A A

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в государственном визите президента РФ Владимира Путина в Будапешт. Центральным событием этого мероприятия стало подписание двухстороннего соглашения между 63 регионом и областью Дьер-Мошон-Шопрон.

- Ряд соглашений о сотрудничестве в сфере здравоохранения, транспорта, страхования и транзита газа был заключен в присутствии президента РФ и премьер-министра Венгрии. Самарская область стала единственным российским регионом, который подписал соглашение на столь высоком уровне, - отметили в пресс-службе правительства Самарской области.

В рамках соглашения стороны будут сотрудничать в машиностроении, электронике, развитии туризма и курортной индустрии, укреплении связей между образовательными и научными организациями, а также в расширении связей в областях культуры, искусства и спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU