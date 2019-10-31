Встретили во всеоружии: ночью с первым снегом в Самаре боролись 82 машины и 34 рабочих

СЕГОДНЯ 11:52 2019-10-31T11:52:22+03:00

Коммунальщики успели уже истратить несколько тон реагентов и песка

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В Самару в ночь на четверг, 31 октября, нагрянул мокрый снег. Для коммунальщиков его «визит» не был неожиданным. Они подготовились к нему заранее и встретили осадки во всеоружии.

- В уборке города в ночную смену было задействовано 82 спецмашины и 34 человека. Израсходовано 9,8 тонн реагентов и 11 тонн песчано-соляной смеси, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Коммунальщики продолжают бороться с выпавшим снегом и днем. При усилении осадков число рабочих и техники будет увеличено. Отметим, что ранее в регионе был объявлен оранжевый уровень опасности. По прогнозам синоптиков, сильный мокрый снег будет идти всю первую половину четверга, 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU