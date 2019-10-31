2019-10-31T13:55:40+03:00
Общество

Средневолжская газовая компания обеспечила газификацию дома для детей-сирот в Хворостянском районе.

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В блочном газорегуляторном пункте производится регулировка давленияВ блочном газорегуляторном пункте производится регулировка давления
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Завершены работы по обеспечению газоснабжения квартала площадью в 146 га комплексной малоэтажной жилой застройки на окраине Хворостянки. Здесь расположен и практически готов к заселению двухэтажный дом для детей-сирот, достигших 18 лет.

Для решения этой задачи специалистам бригады монтажно-сварочных работ и врезок центра технологического присоединения «Самара» ООО «СВГК» пришлось построить несколько участков газопроводов высокого давления – подземных и надземных, стальных и полиэтиленовых разного диаметра и разной протяженности, а также смонтировать блочный газорегуляторный пункт.

Несмотря на характерные для осени дожди, не благоприятствующие проведению земляных работ, и необходимость пересечения трассы оптоволоконного кабеля, специалисты СВГК оперативно справились с поставленной задачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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