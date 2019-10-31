2019-10-31T13:09:47+03:00
Общество

В Самарской области 20,5 тысячам пенсионеров сохранят право на получение ЕДВ

С января 2020 года в регионе увеличат критерий нуждаемости
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ветераны труда региона продолжат получать соцвыплаты и в следующем годуВетераны труда региона продолжат получать соцвыплаты и в следующем годуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области решили изменить условия предоставления ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) ветеранам труда, труженикам тыла и тем, кто пострадал от репрессий. Соответствующие поправки в закон одобрили на заседании в региональном правительстве в среду, 30 октября.

- Губернатор поручил ежегодно индексировать не только размер соцвыплат, но и критериев для их назначения. Благодаря этому 20,5 тысяч работающих пенсионеров, проживающих в нашей области, продолжат получать выплаты и в следующем году, - отметил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Напомним, что с 1 января 2019 года ЕДВ предоставляется тем льготникам, которые имеют статус неработающих, а размер их пенсии не превышает 21647,12 рублей. В январе 2020 года будет проведена индексация пенсий неработающих граждан на 6,6%, из-за чего их пенсия превысит критерий нуждаемости. В связи с этим критерий нуждаемости было решено тоже увеличить на 6,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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